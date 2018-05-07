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Європарламент може ввести перевірку туристів до прибуття в країну ЄС

Голосування відбудеться вже сьогодні
Мандрівники, які не потребують візи, в майбутньому можуть бути перевірені до того, як вони прибудуть в ЄС, з допомогою Європейської системи інформації про подорож і авторизації (Etias).
Європарламент може ввести перевірку туристів до прибуття в країну ЄС Фото: AFP

"Це буде легкий процес. Просто онлайн-перевірка, яку вони можуть зробити до поїздки в ЄС", - повідомляє прес-служба Європарламенту.

Європейські парламентарі планують проголосувати за цю ідею вже сьогодні. У разі успіху, система буде впроваджена в 2021 році. 

"Люди, які приїжджають з країн, які не потребують візи для відвідин ЄС, повинні будуть заповнити електронну форму перед поїздкою з проїзний документацією та персональними даними", - йдеться у повідомленні.

Можуть бути додаткові питання, які стосуються судимості і їх присутність в зонах конфліктів. 

Авторизація буде коштувати 7 євро і буде дійсна протягом трьох років. Безкоштовно для дітей до 18 років та пенсіонерів старше 70 років.

"Це дозволить представникам влади визначити, чи може хтось із мандрівників представляти загрозу до прибуття в ЄС. Якщо будуть такі підозри, мандрівникам можуть відмовити у в'їзді", - йдеться у повідомленні.

У разі відмови можна буде подати апеляцію.

Подібні моделі вже існують у таких країнах, як США, Канада і Австралія.

Як повідомляв iPress.ua, Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах: громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані.

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05 07 2018 10:37
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