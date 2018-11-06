Європарламент може закликати бойкотувати ЧС з футболу в Росії
Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
"Європейський парламент може закликати до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 в резолюції про права людини в Росії, яку мають прийняти 14 червня", - зазначив він.
Європарламент обговорить резолюцію про стан прав людини в Росії, зокрема щодо незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова 14 червня.
Раніше акцію у Європарламенті запустила фракція "Зелених". Вона має привернути увагу футбольних уболівальників до порушень прав людини у РФ, де незабаром розпочнеться чемпіонат світу.
Нагадаємо, Ангела Меркель заявила, що у неї відсутні принципові підстави відмовлятися від поїздки в Росію на чемпіонат світу з футболу.
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