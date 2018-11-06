Європарламент може закликати бойкотувати ЧС з футболу в Росії

Відповідний заклик міститься у резолюції про права людини в Росії, який депутати Європарламенту мають ухвалити

Європейський парламент може закликати до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 з футболу, що проходитиме у Росії.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Європейський парламент може закликати до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 в резолюції про права людини в Росії, яку мають прийняти 14 червня", - зазначив він.

Європарламент обговорить резолюцію про стан прав людини в Росії, зокрема щодо незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова 14 червня.

Раніше акцію у Європарламенті запустила фракція "Зелених". Вона має привернути увагу футбольних уболівальників до порушень прав людини у РФ, де незабаром розпочнеться чемпіонат світу.

Нагадаємо, Ангела Меркель заявила, що у неї відсутні принципові підстави відмовлятися від поїздки в Росію на чемпіонат світу з футболу.