Європарламент наступного тижня почне процес ратифікації угоди про Brexit
Британський парламент все ще сам намагається схвалити угоду, повідомляє Reuters.
"Сподіваємося, що в кінці січня ми почнемо нашу процедуру", - заявила у вівторок депутат парламенту Данута Гебнер, маючи на увазі схвалення угоди для того, щоб вона набула чинності.
Вона очікує, що угода про Brexit буде передана до Європейського парламенту в середу-четвер, щоб депутати могли завершити ратифікацію до 29 березня.
Гі Вергофстадт, представник парламенту щодо Brexit, заявив на сесії у вівторок, що початок процесу послужить важливим сигналом.
"Це означає, що перегляд угоди про вихід є неможливим. Якщо повторні переговори й можливі, то вони стосуватимуться політичної декларації, у якій ми не маємо нічого проти глибших майбутніх відносин між ЄС і Великою Британією", - сказав він.
Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.
Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.
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