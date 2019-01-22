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Європарламент наступного тижня почне процес ратифікації угоди про Brexit

Угода про Brexit буде передана до Європейського парламенту в середу-четвер, щоб депутати могли завершити ратифікацію до 29 березня
Європарламент розраховує наступного тижня почати процедуру схвалення угоди про Brexit, про яку домовились Лондон та Брюссель.
Європарламент наступного тижня почне процес ратифікації угоди про Brexit

Британський парламент все ще сам намагається схвалити угоду, повідомляє Reuters.

"Сподіваємося, що в кінці січня ми почнемо нашу процедуру", - заявила у вівторок депутат парламенту Данута Гебнер, маючи на увазі схвалення угоди для того, щоб вона набула чинності.

Вона очікує, що угода про Brexit буде передана до Європейського парламенту в середу-четвер, щоб депутати могли завершити ратифікацію до 29 березня.

Гі Вергофстадт, представник парламенту щодо Brexit, заявив на сесії у вівторок, що початок процесу послужить важливим сигналом.

"Це означає, що перегляд угоди про вихід є неможливим. Якщо повторні переговори й можливі, то вони стосуватимуться політичної декларації, у якій ми не маємо нічого проти глибших майбутніх відносин між ЄС і Великою Британією", - сказав він.

Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.

Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.

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22 01 2019 20:42
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