Європарламент називає 2025 рік орієнтовною датою вступу Сербії та Чорногорії в ЄС

У Європарламенті називають Чорногорію та Сербію головними кандидатами для вступу до ЄС.

"Європейська комісія цього місяця опублікує документ про стратегію розширення і вказує 2025 рік як орієнтовну дату приєднання Сербії і Чорногорії. Комісія обговорить стратегію з депутатами Європарламенту на лютневому пленарному засіданні в Страсбурзі", - йдеться в повідомленні Європейського парламенту.

До країн-кандидатів також входять Албанія і Македонія. Боснія і Герцеговина, а також Косово вважаються потенційними кандидатами. Іспанія заявила, що Косово слід виключити з плану розширення Європейського Союзу на країни Західних Балкан. Болгарія, яка очолює головування в ЄС, зробила своїм головним пріоритетом вступ до ЄС та організує травневий саміт у Софії.

Країна може стати офіційним кандидатом, коли вона відповідає стандартам 35 розділів, що охоплюють безліч різних галузей політики з ЄС. Чорногорія відповідає 28 розділам і тимчасово завершила три, а Сербія відповідає 10 розділам і тимчасово завершила два. Інші країни все ще готуються або все ще перебувають у стартових блоках.

Після завершення переговорів і реформ укладається Договір про приєднання, який повинен бути ратифікований всіма країнами-членами ЄС і самою країною до вступу країни до ЄС. Також потрібен дозвіл Європейського парламенту.

Раніше єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів із розширення Йоганнес Ган заявляв, що Сербія і Чорногорія, швидше за все, будуть наступними країнами, які приєднаються до Європейського Союзу до 2025 року.

Натомість Ган переконаний, що говорити про членство України у Євросоюзі у найближчі роки – нереалістично.