ПОЛІТИКА НОВИНИЄвропарламент підтримав ініціативу щодо скасування роумінгу для українців при перебуванні на території Євросоюзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Європарламент підтримав скасування роумінгу для українців на території ЄС
Європарламент підтримав ініціативу президента України
Фото: pravda.com.ua
"Та ініціатива, яку я висунув рік тому, щодо роумінгу для українців в ЄС, два дні тому була підтримана і вже увійшла в проекти документів на саміт Східного партнерства, який цієї осені буде в Брюсселі", - повідомив президент Петро Порошенко.
Моя ініціатива щодо роумінгу для українців в ЄС два дні тому була підтримана Європарламентом. Ми й надалі розширюватимемо співпрацю з ЄС pic.twitter.com/RlosegSIil— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 сентября 2017 г.
У Європейському парламенті запропонували скасувати плату за роумінг у мобільному зв'язку поміж Європейським союзом і Україною, Молдовою та Грузією, створити трастовий фонд для інвестицій в Україну і, можливо, запровадити нові санкції щодо Росії.
Нагадаємо, що 15 червня вступила в силу рішення про скасування плати за роумінг на території Євросоюзу.
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