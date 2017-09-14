Європарламент підтримав скасування роумінгу для українців на території ЄС

Європарламент підтримав ініціативу щодо скасування роумінгу для українців при перебуванні на території Євросоюзу.

"Та ініціатива, яку я висунув рік тому, щодо роумінгу для українців в ЄС, два дні тому була підтримана і вже увійшла в проекти документів на саміт Східного партнерства, який цієї осені буде в Брюсселі", - повідомив президент Петро Порошенко.

Моя ініціатива щодо роумінгу для українців в ЄС два дні тому була підтримана Європарламентом. Ми й надалі розширюватимемо співпрацю з ЄС pic.twitter.com/RlosegSIil — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 сентября 2017 г.

У Європейському парламенті запропонували скасувати плату за роумінг у мобільному зв'язку поміж Європейським союзом і Україною, Молдовою та Грузією, створити трастовий фонд для інвестицій в Україну і, можливо, запровадити нові санкції щодо Росії.