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Європарламент підтримав скасування роумінгу для українців на території ЄС

Європарламент підтримав ініціативу президента України
Європарламент підтримав ініціативу щодо скасування роумінгу для українців при перебуванні на території Євросоюзу.
Європарламент підтримав скасування роумінгу для українців на території ЄС Фото: pravda.com.ua

"Та ініціатива, яку я висунув рік тому, щодо роумінгу для українців в ЄС, два дні тому була підтримана і вже увійшла в проекти документів на саміт Східного партнерства, який цієї осені буде в Брюсселі", - повідомив президент Петро Порошенко.

У Європейському парламенті запропонували скасувати плату за роумінг у мобільному зв'язку поміж Європейським союзом і Україною, Молдовою та Грузією, створити трастовий фонд для інвестицій в Україну і, можливо, запровадити нові санкції щодо Росії.

Нагадаємо, що 15 червня вступила в силу рішення про скасування плати за роумінг на території Євросоюзу.
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