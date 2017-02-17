Європарламент погодив створення армії ЄС
Більшість депутатів підтримали резолюцію, яка закликає посилити централізацію союзу. Зокрема, у документі йдеться про створення армії ЄС та створення посади міністра фінансів ЄС. Так, 283 євродепутати підтримали резолюцію, 269 проголосували проти і 83 утрималися, повідомляє BBC.
Посилити централізацію запропонував екс-прем'єр Бельгії і відповідальний за переговори про Brexit Гі Верхофстадт. Він ініціює обмеження або навіть повну ліквідацію права країн-членів Європейського союзу відмовлятися від виконання колективних рішень.
Як повідомляв iPress.ua, Фінляндія вирішила збільшити чисельність армії до 280 тисяч військових через російську агресію щодо України та загострення ситуації в регіоні.
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