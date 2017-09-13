Європарламент погодився надати Україні додаткові торговельні преференції

Очікується, що документ вступить в дію до кінця місяця

У Європейському парламенті підписано рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій.

Церемонія підписання відбулася у Страсбурзі в кімнаті протоколу Європарламенту, пише УНІАН.

Документ підписали президент Європейського парламенту Антоніо Таяні та заступник міністра з питань справ Євросоюзу головуючої у ЄС Естонії Матті Маасікас.

На церемонії також був присутній доповідач Європарламенту з даного питання Ярослав Валеса.

Документ ще має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС, після чого він набере чинності. Очікується, що це станеться наприкінці вересня.

17 липня Рада Європейського Союзу затвердила рішення надати Україні додаткові торговельні преференції.

Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть збільшені, але не в тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією. Сечовину з пропозицій виключено.

Зокрема встановлені наступні річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 тис. тонн, ячміня – 325 тис. тонн.

Преференції будуть введені на строк до трьох років, як доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Нагадаємо, за даними Мінекономрозвитку і торгівлі, за перше півріччя 2017 року обсяги торгівлі товарами між Україною та ЄС зросли на 24,9%.