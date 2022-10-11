Європарламент проголосував за приєднання Хорватії до Шенгенської зони
Європейський парламент у четвер проголосував за рішення, яким визнав готовність Хорватії приєднатися до Шенгенської зони.
Про це повідомила пресслужба Європейської народної партії, найбільшої групи Європарламенту.
"Хорватія готова приєднатися до Шенгенської зони вільного пересування. Вона виконала усі необхідні умови. Впевнений, що це буде ще одна історія успіху європейської інтеграції", – прокоментував депутат Європарламенту Пауло Ранжел, переговірник щодо вступу Хорватії до Шенгенської зони.
"Тепер я наполегливо закликаю держави-члени ЄС якнайшвидше дати "зелене світло" приєднанню Хорватії до Шенгенської зони для скасування внутрішнього прикордонного контролю до кінця цього року. Надання Хорватії статусу Шенгенської зони, коли вона також приєднується до євро 1 січня 2023 року, а також приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену посилає сильний сигнал Західним Балканам про їхні майбутні прагнення в ЄС", – сказав Рангель.
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