Європарламент проведе дебати через Paradise Papers
Термінові слухання призначені на вівторок, 14 листопада, у Страсбурзі, повідомляє "Укрінформ".
Обговорення пройде за участю єврокомісара з питань економіки П’єра Московісі.
Як очікується, у Європарламенті буде створений спеціальний комітет, який проведе розслідування скандалу та опрацює шляхи протидії ухиленню від сплати податків.
5 листопада Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив матеріали розслідування під назвою Paradise Papers. Документи охоплюють аналіз офшорної діяльності наймогутніших людей та компаній у світі та грунтуються на вивченні 13,4 млн файлів, отриманих унаслідок витоку інформації. Загалом нове досьє перебільшує за обсягами та насиченістю "Панамські документи", опубліковані у квітні минулого року. У них ідеться про 120 політиків та посадовців з майже 50 країн.
Нагадаємо, Європарламент 26 жовтня ухвалив резолюцію, яка вимагає створити "робочу групу незалежних експертів" після повідомлень у ЗМІ про те, що співробітниці європейського органу стали жертвами сексуальних домагань.
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