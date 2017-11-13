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Європарламент проведе дебати через Paradise Papers

Як очікується, у Європарламенті створять спеціальний комітет, який проведе розслідування
Європарламент терміново проведе дебати щодо скандалу навколо так званих Paradise Papers, пов’язаного із глобальним ухиленням від сплати податків.
Європарламент проведе дебати через Paradise Papers Фото: AFP

Термінові слухання призначені на вівторок, 14 листопада, у Страсбурзі, повідомляє "Укрінформ".

Обговорення пройде за участю єврокомісара з питань економіки П’єра Московісі.

Як очікується, у Європарламенті буде створений спеціальний комітет, який проведе розслідування скандалу та опрацює шляхи протидії ухиленню від сплати податків.

5 листопада Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив матеріали розслідування під назвою Paradise Papers. Документи охоплюють аналіз офшорної діяльності наймогутніших людей та компаній у світі та грунтуються на вивченні 13,4 млн файлів, отриманих унаслідок витоку інформації. Загалом нове досьє перебільшує за обсягами та насиченістю "Панамські документи", опубліковані у квітні минулого року. У них ідеться про 120 політиків та посадовців з майже 50 країн.

Нагадаємо, Європарламент 26 жовтня ухвалив резолюцію, яка вимагає створити "робочу групу незалежних експертів" після повідомлень у ЗМІ про те, що співробітниці європейського органу стали жертвами сексуальних домагань.

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