Європарламент проведе дебати щодо референдуму в Каталонії
Про це повідомляє EUobserver.
Повідомляється, що за обговорення референдуму в Каталонії виступили представники лівих, а також ліберальної, соціалістичної і правоцентристської груп Європарламенту.
В ході дебатів євродепутати мають намір обговорити "насильство під час референдуму про незалежність".
Глава Європарламенту Антоніо Таяні також анонсував дебати.
"Я поговорив з главою уряду Іспанії Маріано Рахоєм. Європарламент буде обговорювати конституцію, верховенство закону і основні права в Іспанії у світлі останніх подій в Каталонії", - зазначив він.
Нагадаємо, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.
За вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.
Згідно заяви Єврокомісії, референдум про незалежність Каталонії від іспанської корони є незаконним, а ситуація, що склалася, є внутрішньою справою Іспанії.
Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.
Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.
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