Європарламент проведе термінові дебати щодо ескалації на Донбасі

Дебати на тему "Погіршення ситуації на сході України" пройдуть у вівторок, 14 лютого, у Страсбурзі

Європарламент проведе дебати про погіршення ситуації на сході України.

Відповідне питання було терміново включено до порядку денного засідання законодавчого органу ЄС, яке відбудеться наступного тижня у Страсбурзі, - повідомляє "Укрінформ".

Дебати на тему "Погіршення ситуації на сході України" пройдуть у вівторок, 14 лютого, у Страсбурзі.

У дебатах візьме участь високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Водночас за результатами дебатів Європарламент не ухвалюватиме на цій сесії резолюції щодо України.

Зазначимо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості важких озброєнь по обидва боки від лінії розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що в Євросоюзі стурбовані ситуацією на сході України.