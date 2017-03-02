НОВИНИЄвропейський парламент прийняв рішення 6 лютого розглянути загострення ситуації в Авдіївці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Європарламент розгляне загострення ситуації в Авдіївці 6 лютого
Рішення було прийнято на засіданні Підкомітету з питань безпеки та оборони
Фото: AFP
"Європейський парламент прийняв рішення 6 лютого розглянути загострення ситуації в Авдіївці. Рішення було прийнято на засіданні Підкомітету з питань безпеки і оборони за участю віце-прем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе", - повідомляє Представництво України при Євросоюзі на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що вчора, 2 лютого, на засіданні Ради безпеки ООН у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі представники країн Європи і США закликали до політичного вирішення конфлікту і виконання Мінських угод.
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03 02 2017 20:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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