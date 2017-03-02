Європарламент розгляне загострення ситуації в Авдіївці 6 лютого

Рішення було прийнято на засіданні Підкомітету з питань безпеки та оборони

Європейський парламент прийняв рішення 6 лютого розглянути загострення ситуації в Авдіївці.

"Європейський парламент прийняв рішення 6 лютого розглянути загострення ситуації в Авдіївці. Рішення було прийнято на засіданні Підкомітету з питань безпеки і оборони за участю віце-прем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе", - повідомляє Представництво України при Євросоюзі на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що вчора, 2 лютого, на засіданні Ради безпеки ООН у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі представники країн Європи і США закликали до політичного вирішення конфлікту і виконання Мінських угод.