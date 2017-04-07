Європарламент схвалив додаткові торговельні преференції для України

Європейський парламент у вівторок проголосував за надання Україні додаткових торгівельних преференцій.

"Ми досягли згоди під час тріалогу, тому що Україна розраховує на нашу підтримку. Ми маємо пам’ятати, що український уряд намагається впроваджувати реформи на тлі наслідків від нелегальної агресії Криму, а також військового конфлікту на сході, спровокованого Росією. Надаючи нові преференції, ми хочемо підтримати продовження реформ і надати поштовх для збільшення обсягів торгівлі", - сказав доповідач з українського питання євродепутат Ярослав Валеса, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувалося Європейською комісією, сечовину з пропозицій виключено.

Зокрема, встановлені наступні річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 тис. тонн, ячменю – 325 тис. тонн.

Преференції будуть введені на строк до трьох років, в якості доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Ухвалене сьогодні Європарламентом рішення ще має бути затверджене Радою ЄС.

В Україні розраховують на початок дії тимчасових автономних торговельних преференцій Європейського Союзу для України восени.

Нагадамо, комітет постійних представників країн ЄС схвалив у середу, 28 червня, угоду, досягнуту між Радою Євросоюзу і Європарламентом щодо тимчасових автономних торгових заходів для України.