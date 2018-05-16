Європарламент схвалив надання Україні мільярда євро фіндопомоги, - журналіст
"Комітет у закордонних справах Європарламенту проголосував за надання макрофінансової допомоги для України, але додав поправку, згідно з якою "склад Центральної виборчої комісії України має відображати політичний баланс, що представляє усі політичні сили, особливо ті, які представлені в Раді", – повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
За інформацією на сайті Європарламенту, ЄС надасть макрофінансову допомогу Україні на загальну суму до 1 мільярда євро, яка буде надана у вигляді середньострокових та довгострокових кредитів. Допомога Україні планується виплачувати у двох траншах.
Очікується, що перший транш буде виплачений у другій половині 2018 року, а другий – в першій половині 2019 року.
Нагадаємо, що глава українського Мінфіну Олександр Данилюк заявив, що Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги для України.
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