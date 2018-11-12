НОВИНИЄвропейський парламент у вівторок схвалив резолюцію, що підтримує заявки Румунії та Болгарії на приєднання до Шенгенської зони, незважаючи на відсутність консенсусу між членами Європейської ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Європарламент схвалив приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену
У резолюції також міститься заклик до Ради активізувати процес прийняття рішень у справі Хорватії
Фото: reuters.com
Згідно з документом, приєднання до Шенгенської угоди не повинно бути пов'язаним з верховенством права в обох країнах, інформує Balkan Insight.
У резолюції також міститься заклик до Ради активізувати процес прийняття рішень у справі Хорватії.
Прем'єр-міністр Голландії Марк Рютте 13 вересня заявив у Бухаресті, що його країна виступає проти вступу Румунії до Шенгену через її проблеми з корупцією.
З 2011 року це вже п'ята резолюція Європарламенту з рекомендаціями про прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенського простору.
Як повідомляв iPress.ua, Президент України Петро Порошенко заявив, що ставить перед собою мету, щоб у майбутньому України була включена до Шенгенської зони.
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