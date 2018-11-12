Європарламент схвалив приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену

У резолюції також міститься заклик до Ради активізувати процес прийняття рішень у справі Хорватії

Європейський парламент у вівторок схвалив резолюцію, що підтримує заявки Румунії та Болгарії на приєднання до Шенгенської зони, незважаючи на відсутність консенсусу між членами Європейської ради.

Згідно з документом, приєднання до Шенгенської угоди не повинно бути пов'язаним з верховенством права в обох країнах, інформує Balkan Insight.

У резолюції також міститься заклик до Ради активізувати процес прийняття рішень у справі Хорватії.

Прем'єр-міністр Голландії Марк Рютте 13 вересня заявив у Бухаресті, що його країна виступає проти вступу Румунії до Шенгену через її проблеми з корупцією.

З 2011 року це вже п'ята резолюція Європарламенту з рекомендаціями про прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенського простору.