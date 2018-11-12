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Європарламент схвалив приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену

У резолюції також міститься заклик до Ради активізувати процес прийняття рішень у справі Хорватії
Європейський парламент у вівторок схвалив резолюцію, що підтримує заявки Румунії та Болгарії на приєднання до Шенгенської зони, незважаючи на відсутність консенсусу між членами Європейської ради.
Європарламент схвалив приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену Фото: reuters.com

Згідно з документом, приєднання до Шенгенської угоди не повинно бути пов'язаним з верховенством права в обох країнах, інформує Balkan Insight.

У резолюції також міститься заклик до Ради активізувати процес прийняття рішень у справі Хорватії.

Прем'єр-міністр Голландії Марк Рютте 13 вересня заявив у Бухаресті, що його країна виступає проти вступу Румунії до Шенгену через її проблеми з корупцією.

З 2011 року це вже п'ята резолюція Європарламенту з рекомендаціями про прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенського простору.

Як повідомляв iPress.ua, Президент України Петро Порошенко заявив, що ставить перед собою мету, щоб у майбутньому України була включена до Шенгенської зони.

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11 12 2018 19:39
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