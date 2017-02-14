Європарламент ухвалив механізм призупинення безвізового режиму
"Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Тепер держави-члени Євросоюзу повинні зробити те ж саме в найближчі 2 тижні", - повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
EP has now endorsed the visa suspension mechanism. now for EU member states to do the same in the next 2 weeks #Georgia #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 февраля 2017 г.
Нагадаємо, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив інформацію, що безвізовий режим для України ЄС планує запровадити до літа.Зазначимо, у представництві Євросоюзу в Україні заявили, що безвізовий режим повинен набути чинності для України вже до літа.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що рішення Європейського Союзу про введення безвізового режиму для громадян України може бути ухвалене до червня нинішнього року.
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