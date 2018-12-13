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Європарламент ухвалив резолюцію про припинення будівництва "Північного потоку-2"

Документ підтримали 433 парламентарія
Члени Європарламенту засудили будівництво газопроводу "Північний потік-2", який йде в обхід України, "оскільки це політичний проект, який представляє загрозу європейській енергетичній безпеці".
Європарламент ухвалив резолюцію про припинення будівництва "Північного потоку-2"

Депутати Європейського парламенту назвали "Північний потік-2" "політичним проектом" і ухвалили резолюцію, в якій закликали скасувати його будівництво, повідомляє "Громадське".

Документ підтримали 433 парламентарія, 105 висловилися проти, 30 утрималися.

Європарламент вважає роль України в європейській мережі енергозабезпечення ключовою, ідеться у тексті резолюції.

Члени Європарламенту засудили будівництво газопроводу "Північний потік-2", який йде в обхід України, "оскільки це політичний проект, який представляє загрозу європейській енергетичній безпеці".

12 грудня у Конгресі США ухвалили резолюцію проти завершення будівництва "Північного потоку-2".

Раніше у Держдепі США заявили, що Європа повинна відмовитися від "Північного потоку-2" через ситуацію в Керченській протоці.

Нагадаємо, що газопровід "Північний потік 2" (Nord Stream 2) мав пройти Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина становить понад 1,2 тис. км. Вартість проекту оцінюється майже на 10 млрд євро. Учасники консорціуму - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF і Uniper.

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13 12 2018 00:25
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