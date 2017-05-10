Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою звільнити політв'язнів у Криму
Парламентарі вимагають звільнення політв'язнів та закликали забезпечити безперешкодний доступ до Криму представників структур ООН, ОБСЄ і Ради Європи.
Європарламент, зокрема, засудив винесення вироків та вимагає звільнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, заступника Меджлісу Ахтема Чийгоза та журналіста Миколу Семену. Про це йдеться у резолюції Європарламенту.
У документі перераховані імена ще 44 осіб, в тому числі політв'язня і українського режисера Олега Сенцова, судові вироки яким Європарламент рішуче засуджує.
Європарламент вважає, що права кримських татар були серйозно порушені "забороною Меджлісу і оголошенням його екстремістською організацією".
У резолюції нагадується, що репресії і "законодавство" про екстремізм, тероризм і сепаратизм привели до серйозного погіршення ситуації з правами людини у Криму.
Депутати ЄП закликали Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у пріоритетному порядку розглядати всі позови, подані з Криму, оскільки, як вони вважають, російська судова система не може надати і не надає юридичну допомогу в цих справах.
Резолюція також засуджує придушення незалежних ЗМІ у анексованому Криму.
Європарламент також підтримав заборону імпорту з Криму і експорту в Крим з ЄС товарів і технологій, а також інвестицій в Крим, обміну товарами і послугами.
Раніше посольство Великої Британії в Україні закликало Росію негайно звільнити всіх затриманих і ув’язнених у зв’язку з їхньою незгодою з діями російської влади на анексованому Кримському півострові.
Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків