Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою звільнити політв'язнів у Криму

Європарламент вважає, що права кримських татар були серйозно порушені "забороною Меджлісу і оголошенням його екстремістською організацією"

У четвер 4 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію щодо анексованого Криму, в якій звинувачує Росію в порушенні прав людини на півострові, у першу чергу, кримських татар.

Парламентарі вимагають звільнення політв'язнів та закликали забезпечити безперешкодний доступ до Криму представників структур ООН, ОБСЄ і Ради Європи.

Європарламент, зокрема, засудив винесення вироків та вимагає звільнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, заступника Меджлісу Ахтема Чийгоза та журналіста Миколу Семену. Про це йдеться у резолюції Європарламенту.

У документі перераховані імена ще 44 осіб, в тому числі політв'язня і українського режисера Олега Сенцова, судові вироки яким Європарламент рішуче засуджує.

Європарламент вважає, що права кримських татар були серйозно порушені "забороною Меджлісу і оголошенням його екстремістською організацією".

У резолюції нагадується, що репресії і "законодавство" про екстремізм, тероризм і сепаратизм привели до серйозного погіршення ситуації з правами людини у Криму.

Депутати ЄП закликали Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у пріоритетному порядку розглядати всі позови, подані з Криму, оскільки, як вони вважають, російська судова система не може надати і не надає юридичну допомогу в цих справах.

Резолюція також засуджує придушення незалежних ЗМІ у анексованому Криму.

Європарламент також підтримав заборону імпорту з Криму і експорту в Крим з ЄС товарів і технологій, а також інвестицій в Крим, обміну товарами і послугами.

Раніше посольство Великої Британії в Україні закликало Росію негайно звільнити всіх затриманих і ув’язнених у зв’язку з їхньою незгодою з діями російської влади на анексованому Кримському півострові.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.