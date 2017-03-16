Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Європарламент вимагає від Росії звільнення українських політв'язнів

Документ закликає до санкцій і підтримки позову України в Гаазі
Європейський парламент прийняв резолюцію з вимогою до Росії звільнити 31 українця.
Європарламент вимагає від Росії звільнення українських політв Фото: @HromadskeTV

Відповідну резолюцію "Українські політичні в'язні в Росії і ситуація в Криму" прийняли на засіданні Європарламенту в четвер, - інформують "Українські новини".

"Європарламент засуджує дискримінаційну політику, запроваджену так званою владою проти, зокрема, етнічної татарської меншини в Криму, обмеження їхніх майнових прав, посилення залякування цієї громади і тих, хто виступає проти анексії в Росії", - йдеться в тексті резолюції.

Європарламент закликає Росію негайно звільнити всіх незаконно затриманих українських громадян і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях України, і забезпечити їхнє безпечне повернення.

У резолюції названо імена 31 в'язня, включаючи українського режисера Олега Сенцова, кримського активіста Олександра Кольченка, українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха і журналіста видання "Крим. Реалії" Миколу Семену.

Європарламент вважає, що права кримських татар були серйозно порушені шляхом заборони діяльності Меджлісу, і повторює свій заклик негайно скасувати відповідне рішення.

Європарламент нагадує російській владі, що, незважаючи на незаконність анексії Криму, Росія фактично несе повну відповідальність за підтримання правопорядку в Криму і захист кримських громадян від довільних судових або адміністративних заходів.

Депутати також закликає Росію забезпечити безперешкодний доступ до Криму міжнародним організаціям і незалежним експертам ОБСЄ, ООН, Ради Європи, правозахисних організацій та ЗМІ.

Резолюція також містить заклик до подальших обмежувальних заходів, які застосовують до осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини, включаючи заморожування їхніх активів у банках ЄС.

Європарламент виступає за вивчення можливості створення міжнародного формату для переговорів з питання деокупації Криму на підставі міжнародного гуманітарного права, прав людини за участю ЄС.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу продовжила санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України 150 фізичних осіб і 37 юридичних осіб до 15 вересня.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2017 14:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.