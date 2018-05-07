ПОЛІТИКА НОВИНИДепутати Європарламенту в четвер, 5 липня, відхилили директиву про авторське право в інтернеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Європарламент відхилив директиву про авторське право в інтернеті
Подальший розгляд ініціатив щодо можливостей захисту авторських прав в інтернеті очікується у вересні
Фото: reuters.com
За відповідні поправки проголосували 278 депутатів, проти – 318. Ще 31 людина утрималася.
Директива передбачала посилення регулювання об'єктів авторського права в інтернеті. Найбільші побоювання в її противників викликали 11 стаття про "податок на посилання" і 13 стаття – про відповідальність онлайн-платформ за контент, який завантажують користувачі.
Нагадаємо, "Вікіпедія" призупинила роботу версій кількома європейськими мовами на знак протесту проти намірів влади ЄС затвердити директиву про захист авторського права в інтернеті.
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05 07 2018 22:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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