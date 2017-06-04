Європарламент вимагає негайного звільнення Навального

Європарламент прийняв резолюцію, в якій закликав негайно звільнити Олексія Навального і інших затриманих на акціях протесту в Росії в кінці березня.

За резолюцію проголосували 494 депутати, проти - 39, 91 утримався, - інформує LB.ua.

У резолюції зазначено, що 26 березня в акціях в 80 містах Росії взяли участь від 33 тис. до 93 тис. осіб, затримано було понад 2000 осіб, включаючи близько 1000 в Москві. Самі протести названі наймасовішими з часу демонстрацій 2011-2012 років.

У тексті резолюції європейські депутати закликають російську владу негайно відпустити і зняти всі звинувачення з Олексія Навального і всіх інших мирних протестувальників, журналістів і активістів, затриманих на антикорупційних мітингах. Російська влада несе відповідальність за безпеку затриманих, нагадують євродепутати. У тексті резолюції наголошено, що вироки затриманим є політично мотивованими. Європейський парламент закликає припинити практику утисків журналістів і активістів у Росії.

Затримання Навального демонструє, що російська влада використовує закон про мітинги для того, щоб в прискореному режимі відправляти протестувальників в тюрми, стверджують автори резолюції. Вони також засуджують постійні спроби російської влади змусити Олексія Навального замовкнути і висловлюють підтримку зусиллям його організації в боротьбі з корупцією.

Європарламентарі також вітають високу явку на мітинги і мобілізацію молодих людей проти корупції та зростаючого авторитаризму російської влади, "вітають це залучення як обнадійливий знак зростаючого інтересу до громадських і політичних справ".

У резолюції депутати Європарламенту закликають "комісію, Європейську зовнішньополітичну службу і членів Союзу вжити систематичних заходів проти будь-яких спроб відмивання грошей або незаконних активів всередині ЄС", приділити додаткову увагу будь-яким слідам підозрілих російських грошових потоків через банки, що базуються в ЄС. Вони також закликають інститути ЄС виробити спільну позицію щодо важливості дотримання прав людини в Росії і просувати її на всіх переговорах з Росією.

Резолюції Європейського парламенту мають рекомендаційний характер для європейських інститутів.

Навального заарештовано 27 березня на 15 діб за непокору поліції на акції в Москві.

Нагадаємо, що Симоновський суд Москви заарештував голову виборчого штабу російського опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова на 10 діб.