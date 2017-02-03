Європарламент вимагає скасувати безвіз для США

Вашингтон досі не виконав у повному обсязі своїх зобов’язань за принципом візової взаємності

Європарламент вимагає тимчасово призупинити скасування візових вимог для громадян Сполучених Штатів.

Відповідну резолюцію законодавчий орган ЄС проголосував у четвер, повідомляє "Укрінформ".

"Європарламент вважає, що Єврокомісія юридично зобов’язана ухвалити рішення про тимчасове призупинення дії виключення щодо візових вимог для громадян третіх країн, які не скасували візові вимоги для громадян деяких країн-членів", - йдеться у документі.

Як відомо, Євросоюз скасував візовий режим для громадян Сполучених Штатів. Натомість Вашингтон досі не виконав у повному обсязі своїх зобов’язань за принципом візової взаємності та не скасував візи для громадян п’яти країн ЄС: Польщі, Румунії, Болгарії, Хорватії та Кіпру.

У резолюції ЄП вказано, що Єврокомісія має призупинити безвізовий режим із США упродовж двох місяців.

Нагадаємо, 27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на 90 днів забороняється в'їзд в США для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Судану, Ємену, Лівії та Сомалі. Заборона на в'їзд поширюється також на власників грін-карт, що дають право на проживання в США.

Однак таке рішення викликало численні протести серед американських громадян. Зрештою, після серії судових ухвал щодо скасування такого рішення, та апеляцій з боку юристів Трампа, апеляційний суд у Сан-Франциско остаточно відмовився відновити указ президента США, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн.

В свою чергу, Трамп анонсував новий указ щодо мігрантів.