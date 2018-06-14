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Європарламент вимагає звільнити Сенцова та інших політв'язнів

Європарламент прийняв резолюцію в день відкриття ЧС-2018 в Росії
Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою звільнити українця Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких утримують у Росії.
Європарламент вимагає звільнити Сенцова та інших політв Фото: АFР

За таке рішення проголосували 485 євродепутатів. Проти виступили 76 осіб, 66 представників Європарламенту утрималися.

"Європарламент вимагає від російського керівництва негайно звільнити Олега Сенцова і більш ніж 70 українських громадян, які протиправно утримуються в Росії та на Кримському півострові", - йдеться в документі.

Учасники дебатів закликали посилити тиск на Кремль, а лідерів країн ЄС і дипломатів просили утриматися від поїздок до Росії на Чемпіонат світу-2018 з футболу.

У залі засідань Європарламенту низка депутатів тримала в руках портрети Сенцова та інших політв'язнів на знак протесту проти їх незаконного утримання в російських в'язницях.

У документі вказуються імена всіх українських політв'язнів, включно з Олександром Кольченком та Володимиром Балухом.

В день відкриття ЧС-2018 активісти запустили третій етап глобальної акції на підтримку українських політв'язнів. Однією з цілей було не допустити, щоб рішення Європарламенту пройшло повз увагу світу через масштабну футбольну подію.

Для цього організатори акції закликали написати в своєму Facebook або Twitter фразу #EuropeanParliament Act Now! Vote for resolution! Save Ukrainian Jailed-70 #SaveOlegSentsov #FreeSentsov #WorldCup #WorldCup2018.

Нагадаємо, зараз у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.

Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.

Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.

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14 06 2018 14:10
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