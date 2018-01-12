Європарламент виступив за скасування "Північного потоку-2"

Такий заклик міститься в проекті доповіді, яка ляже в основу нової резолюції

Європейський парламент виступає за зупинку будівництва газопроводу в обхід України - "Північний потік - 2".

Такий заклик міститься в проекті доповіді про стан відносин з Росією, опублікованому на сайті парламенту ЄС у суботу, 1 грудня, інформує DW.

У ньому російський проект описано як такий, що підсилює залежність Євросоюзу від постачання російського газу, що загрожує внутрішньому ринку ЄС, а також йде врозріз із енергетичною політикою ЄС.

Європарламент також вимагає припинити дію угоди про партнерство та співпрацю, яка була укладена між ЄС і Росією 1997 року, після чого щороку продовжувалася. Необхідно переглянути умови, на яких базуються відносини між ЄС і Росією, вважають євродепутати. На їхню думку, співпраця має відбуватися тільки в тих галузях, які "є необхідним і являють взаємний інтерес", при цьому мають дотримуватися гарантії безпеки для ЄС і сусідніх з ним країн.

Крім того, Європарламент висловлюється за затвердження на рівні ЄС аналогу "акта Магнітського", який був уперше прийнятий у США 2012 року і передбачає санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права у РФ.

Водночас у документі, який ляже в основу нової резолюції Європарламенту, йдеться, що Росія "у недалекому майбутньому залишається ключовим економічним партнером Євросоюзу".

Нагадаємо, що газопровід "Північний потік 2" (Nord Stream 2) має пройти Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина становить понад 1,2 тис. км. Пропускна спроможність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже на 10 млрд євро. Учасники консорціуму - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF і Uniper.

Найближчим часом США проводитимуть додаткові обговорення з Європейськими союзниками про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ проти України.