Європарламент виступив за скасування "Північного потоку-2"
Такий заклик міститься в проекті доповіді про стан відносин з Росією, опублікованому на сайті парламенту ЄС у суботу, 1 грудня, інформує DW.
У ньому російський проект описано як такий, що підсилює залежність Євросоюзу від постачання російського газу, що загрожує внутрішньому ринку ЄС, а також йде врозріз із енергетичною політикою ЄС.
Європарламент також вимагає припинити дію угоди про партнерство та співпрацю, яка була укладена між ЄС і Росією 1997 року, після чого щороку продовжувалася. Необхідно переглянути умови, на яких базуються відносини між ЄС і Росією, вважають євродепутати. На їхню думку, співпраця має відбуватися тільки в тих галузях, які "є необхідним і являють взаємний інтерес", при цьому мають дотримуватися гарантії безпеки для ЄС і сусідніх з ним країн.
Крім того, Європарламент висловлюється за затвердження на рівні ЄС аналогу "акта Магнітського", який був уперше прийнятий у США 2012 року і передбачає санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права у РФ.
Водночас у документі, який ляже в основу нової резолюції Європарламенту, йдеться, що Росія "у недалекому майбутньому залишається ключовим економічним партнером Євросоюзу".
Нагадаємо, що газопровід "Північний потік 2" (Nord Stream 2) має пройти Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина становить понад 1,2 тис. км. Пропускна спроможність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже на 10 млрд євро. Учасники консорціуму - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF і Uniper.
Найближчим часом США проводитимуть додаткові обговорення з Європейськими союзниками про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ проти України.
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