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Європарламент затвердив 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України

Перший транш може бути виплачений у вересні
Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.
Європарламент затвердив 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України Фото: uazmi.org

"Європарламент проголосував за нову макрофінансову допомогу Україні в 1 млрд євро. Якщо все піде добре, перший транш може бути виплачений у вересні. 527 депутатів проголосували за і 127 – проти", - написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" РІкард Йозвяк.

Президент Петро Порошенко подякував євродепутатам за ухвалене рішення.

"Дякую усім друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці України! Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ", - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в травні Рада Євросоюзу підтримала угоду з Європейським парламентом щодо четвертого пакету макрофінансової допомоги для України у розмірі мільярду євро.

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13 06 2018 14:54
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