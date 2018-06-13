Європарламент затвердив 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України

Перший транш може бути виплачений у вересні

Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

"Європарламент проголосував за нову макрофінансову допомогу Україні в 1 млрд євро. Якщо все піде добре, перший транш може бути виплачений у вересні. 527 депутатів проголосували за і 127 – проти", - написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" РІкард Йозвяк.

Президент Петро Порошенко подякував євродепутатам за ухвалене рішення.

"Дякую усім друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці України! Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ", - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в травні Рада Євросоюзу підтримала угоду з Європейським парламентом щодо четвертого пакету макрофінансової допомоги для України у розмірі мільярду євро.