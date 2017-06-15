Європарламент зняв недоторканність з Ле Пен

У Страсбурзі в четвер європейські депутати голосуванням зняли парламентський імунітет з лідера французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Депутати відповіли на вимогу французьких суддів, які підозрюють Ле Пен в тому, що вона призначала співробітників своєї партії парламентськими помічниками і виплачувала їм зарплати з бюджету Європарламенту, хоча ці люди фактично не виконували роботу по лінії Європейського парламенту, - повідомляє агентство "Интерфакс".

Ле Пен, посилаючись на свій депутатський імунітет, ігнорувала повістки французьких правоохоронних органів з'явитися для допиту.

Нагадаємо, що 22 лютого французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.

Окрім того, в штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем провели обшуки.

Раніше Європарламент проголосував за зняття парламентського імунітету з лідера партії "Національний фронт" і глави парламентської фракції "Європа націй і свобод" Марін Ле Пен.