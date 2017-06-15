Європарламент зняв недоторканність з Ле Пен
Депутати відповіли на вимогу французьких суддів, які підозрюють Ле Пен в тому, що вона призначала співробітників своєї партії парламентськими помічниками і виплачувала їм зарплати з бюджету Європарламенту, хоча ці люди фактично не виконували роботу по лінії Європейського парламенту, - повідомляє агентство "Интерфакс".
Ле Пен, посилаючись на свій депутатський імунітет, ігнорувала повістки французьких правоохоронних органів з'явитися для допиту.
Окрім того, в штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем провели обшуки.
Раніше Європарламент проголосував за зняття парламентського імунітету з лідера партії "Національний фронт" і глави парламентської фракції "Європа націй і свобод" Марін Ле Пен.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків