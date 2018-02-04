Європарламентарі їдуть з “ревізією” в Україну та Молдову
Як поінформували у прес-службі парламенту Молдови, мета візиту - моніторинг імплементації Угод про асоціацію з ЄС, а також ефективність використання обома країнами наданої ЄС фінансової допомоги, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у РМ.
"У рамках візиту, який триватиме з 2 по 6 квітня, євродепутати зустрінуться із головою парламенту Молдови Андріаном Канду, прем'єр-міністром Павлом Філіпом та президентом Ігорем Додоном. Відбудуться зустрічі із головами постійних парламентських комісій та керівниками парламентських фракцій", - йдеться у повідомленні.
Члени делегації Європарламенту зустрінуться також із керівниками Національного центру по боротьбі з корупцією, Центральної виборчої комісії та губернатором Національного банку Молдови.Зазначається, що особливу увагу буде приділено ходу реалізації окреслених урядом реформ, ефективності боротьби з корупцією, реформувнню системи правосуддя та майбутнім восени нинішнього року парламентським виборам. Пройде і низка зустрічей із представниками місцевої публічної адміністрації одного з районів країни.
Після Молдови делегація Європарламенту вирушить із візитом до України.
Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд підкреслює важливість невідкладного прийняття закону про Антикорупційний суд і продовження інших відстрочених реформ.
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