Європарламентарі запропонували скасування роумінгу для України

У Європейському парламенті запропонували скасувати плату за роумінг у мобільному зв'язку поміж Європейським союзом і Україною, Молдовою та Грузією, створити трастовий фонд для інвестицій в Україну і, можливо, запровадити нові санкції щодо Росії.

Ці пропоновані заходи напередодні листопадового саміту програми ЄС "Східне партнерство" містяться у проекті доповіді до рекомендацій Європарламенту іншим європейським інституціям щодо цієї програми, інформує "Радіо Свобода".

Європарламент пропонує для цих трьох країн-учасниць програми подати привабливу модель "Східного партнерства-плюс", що передбачала б, крім згаданого, також запровадження для цих країн односторонніх тарифних преференцій чи створення широкополосних каналів зв’язку з ними високої потужності.

Така модель "плюс" може бути запропонована і трьом іншим учасницям "Східного партнерства", Вірменії, Білорусі і Азербайджану, "коли вони будуть готові для таких розширених можливостей", сказано в документі.

Проект, який мають для початку розглянути на засіданні комітету з закордонних справ Європарламенту в четвер, 14 вересня, також пропонує, щоб Європейська комісія разом із Європейським інвестиційним банком розробила план створення "нового Європейського інвестиційного плану для України та інших країн-учасниць "Східного партнерства", які досягли найбільшого поступу в реформах".

Новий трастовий фонд для України, як мовиться в документі, мав би зосередитися на приватних і державних інвестиціях, зокрема в соціальну й економічну інфраструктуру, а також на тих, що мають на меті посилити здатність України освоювати інвестиції.

У документі також, серед іншого, наголошено на підтримці відновлення повного суверенітету України у Криму, Грузії в Абхазії і Південній Осетії і Молдови у Придністров’ї.

Крім того, проект пропонує чітко підтримати європейські прагнення країн-партнерів, згадавши про чинне в ЄС положення про те, що "будь-яка європейська країна може звернутися з проханням про набуття членства в Європейському союзі, якщо вона відповідає "копенгагенським критеріям" і демократичним принципам і дотримується засадничих свобод і прав людини і меншин, а також верховенства права".

Цей проект до його розгляду повним складом Європарламенту в листопаді ще може зазнати змін.

Нині у країнах Євросоюзу працюють над текстом так званої "Брюссельської декларації", що має бути схвалена учасниками саміту "Східного партнерства" у Брюсселі в листопаді.

Головні суперечки йдуть навколо того, чи має в декларації бути речення про "визнання європейських прагнень" України, Молдови і Грузії. Таке речення вже було в "Ризькій декларації" попереднього саміту "Східного партнерства" 2015 року, але нині, за повідомленнями дипломатів ЄС, проти цієї фрази виступають Німеччина і Нідерланди.

Нагадаємо, що 15 червня вступила в силу рішення про скасування плати за роумінг на території Євросоюзу.