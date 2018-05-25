Європейська кіноакадемія вимагає звільнити Сенцова
Відповідне звернення з’явилося на сайті організації. Його підписали продюсери, актори та режисери з Німеччини, Великобританії, Франції, Польщі, Угорщини та Фінляндії та Росії, а також 1750 членів інших організацій – партнерів європейської кіноспільноти. Серед них – Українська кіноакадемія (UFA) та Спілка кінематографістів України.
"Не допустіть смерті Олега! Ми глибоко стурбовані, тому ще раз вимагаємо забезпечити його безпеку і негайно та безумовно його звільнити!", – мовиться у тексті звернення, яке серед інших підписали Кен Лоуч, Стівен Долдрі і Кшиштоф Зануссі.
"Будь ласка, допоможіть нам врятувати його – зверніться до свого міністра закордонних справ, вашого депутата або до посольства Росії у вашій країні, і попросіть їх зробити все можливе для звільнення Олега Сенцова! Ми мусимо діяти зараз!", – закликає Європейська кіноакадемія.
Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.
Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.
Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.
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