Європейська мовна спілка погодила кандидатури нових топ-менеджерів Євробачення-2017

До команди, що займається Євробаченням-2017, увійшли комерційний директор Лариса Коваль, івент-менеджер Кирило Воронін та директор з питань безпеки Олег Западнюк.

Їхні кандидатури вже погодженні з Європейською мовною спілкою. Ці фахівці мають значний досвід робити на масштабних міжнародних проектах, повідомляє "UA:Перший".

"Вже знайдено фахівців. На це знадобилося лише 72 години. І це стало можливим завдяки підтримці всіх державних структур та київської влади. Окрім того, на ринку є багато висококваліфікованих професіоналів, які підходять на ці вакансії", – попередньо прокоментував зміни в команді заступник керівника ПАТ НСТУ Павло Грицак.

Комерційний директор Лариса Коваль працює у НТКУ (зараз НСТУ) з 2000 року. Вона займалася організацією таких подій, як Євробачення-2005, Дитяче Євробачення 2009 та 2013 року, Євро-2012 та національний відбір на Євробачення-2016.

Івент-менеджер Кирило Воронін має понад сім років досвіду роботи в сфері планування і організації подій, зокрема, щодо роботи з державними структурами. В його доробку є проведення Днів Європи в Україні і Молдові (9 міст) на замовлення Представництва Європейського Союзу в Україні, The European Village (Європейське село) та інші події.

Директор з питань безпеки Олег Западнюк має 22-річний досвід роботи в правоохоронній системі. Займався організацією охорони безпеки під час проведення матчів футбольних турнірів Кубка УЄФА у 2009-2012 роках та на Євро-2012.

Нагадаємо, про те, що пропозиції щодо кандидатур на заміщення посад в команді підготовки до "Євробачення-2017" спрямовані на утвердження Європейській мовній спілці, стало відомо в п'ятницю, 17 лютого.

Як відомо, у понеділок частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення Євробачення-2017, заявила про вихід із проекту.