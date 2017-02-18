Європейська мовна спілка погодила кандидатури нових топ-менеджерів Євробачення-2017
Їхні кандидатури вже погодженні з Європейською мовною спілкою. Ці фахівці мають значний досвід робити на масштабних міжнародних проектах, повідомляє "UA:Перший".
"Вже знайдено фахівців. На це знадобилося лише 72 години. І це стало можливим завдяки підтримці всіх державних структур та київської влади. Окрім того, на ринку є багато висококваліфікованих професіоналів, які підходять на ці вакансії", – попередньо прокоментував зміни в команді заступник керівника ПАТ НСТУ Павло Грицак.
Комерційний директор Лариса Коваль працює у НТКУ (зараз НСТУ) з 2000 року. Вона займалася організацією таких подій, як Євробачення-2005, Дитяче Євробачення 2009 та 2013 року, Євро-2012 та національний відбір на Євробачення-2016.
Івент-менеджер Кирило Воронін має понад сім років досвіду роботи в сфері планування і організації подій, зокрема, щодо роботи з державними структурами. В його доробку є проведення Днів Європи в Україні і Молдові (9 міст) на замовлення Представництва Європейського Союзу в Україні, The European Village (Європейське село) та інші події.
Директор з питань безпеки Олег Западнюк має 22-річний досвід роботи в правоохоронній системі. Займався організацією охорони безпеки під час проведення матчів футбольних турнірів Кубка УЄФА у 2009-2012 роках та на Євро-2012.
Нагадаємо, про те, що пропозиції щодо кандидатур на заміщення посад в команді підготовки до "Євробачення-2017" спрямовані на утвердження Європейській мовній спілці, стало відомо в п'ятницю, 17 лютого.
Як відомо, у понеділок частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення Євробачення-2017, заявила про вихід із проекту.
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