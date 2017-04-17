Європейські держави пришвидшили процедуру видачі віз представникам ЛГБТ-спільноти з Чечні

Активісти допомагають біженцям, у яких немає закордонних паспортів

Посольства трьох європейських країн ухвалили рішення про пришвидшену видачу віз представникам ЛГБТ-спільноти Чечні, яких переслідує влада республіки.

Глава ради "Російської ЛГБТ-мережі" Тетяна Вінніченко розповіла виданню "Медуза", що посольства трьох європейських країн готові надати прискорену процедуру видачі віз для чеченських гомосексуалів.

Вінніченко не уточнила, про які країни йдеться, побоюючись, що біженцям може загрожувати небезпека з боку представників місцевих чеченських діаспор.

Крім того, вона розповіла, що в Москві були організовані дві зустрічі біженців з Чечні з представниками посольств, на яких "хлопці розповіли свої історії", а співробітники "Російської ЛГБТ-мережі" їх підтвердили.

"Завдяки цьому процес переговорів і призвів до прискореної процедури видачі віз. Адже вихідцям з цього регіону в принципі важко отримати візу до країн Шенгенської зони", – сказала вона.

Крім оформлення віз активісти допомагають біженцям, у яких немає закордонних паспортів.

"Деякі паспортистки йдуть нам на зустріч. Взагалі, людей, готових допомагати, досить багато", – додала Вінніченко.

1 квітня "Новая газета" повідомляла, що протягом останніх тижнів в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності.

Нагадаємо, правозахисні організації Фінляндії та Швеції розпочали збір коштів на допомогу чеченцям, що зазнають утисків та переслідувань через сексуальну орієнтацію.