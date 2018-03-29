Європейські дороги підготують для транспортування військової техніки
З цією метою планується спростити прикордонні формальності і обладнати дороги, мости і залізні дороги для перевезення танків та іншої важкої техніки. Про це йдеться в плані Єврокомісії, представленому в середу, 28 березня, в Брюсселі, пише DW.
Згідно з цим документом, дороги, мости і залізні дороги в ЄС до кінця 2019 року мають піддатися перевірці на придатність для транспортування військової техніки. У документі наголошується, що в даний час багато видів військового обладнання з-за особливо важкої ваги і великих габаритів не можуть транспортуватися в ЄС повсюдно. На основі проведеного аналізу буде вирішено, які ділянки транспортної мережі в ЄС потребують термінової реновації. Додаткові кошти на реновацію з 2020 року будуть виділятися з бюджету Євросоюзу.
Нагадаємо, НАТО восени 2018 року проведе в Європі навчання Trident Juncture, найбільші з часів холодної війни.
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