Європейські дороги підготують для транспортування військової техніки

На тлі загострення відносин з Росією Євросоюз має намір полегшити переправлення солдатів і військової техніки між окремими країнами-членами.

З цією метою планується спростити прикордонні формальності і обладнати дороги, мости і залізні дороги для перевезення танків та іншої важкої техніки. Про це йдеться в плані Єврокомісії, представленому в середу, 28 березня, в Брюсселі, пише DW.

Згідно з цим документом, дороги, мости і залізні дороги в ЄС до кінця 2019 року мають піддатися перевірці на придатність для транспортування військової техніки. У документі наголошується, що в даний час багато видів військового обладнання з-за особливо важкої ваги і великих габаритів не можуть транспортуватися в ЄС повсюдно. На основі проведеного аналізу буде вирішено, які ділянки транспортної мережі в ЄС потребують термінової реновації. Додаткові кошти на реновацію з 2020 року будуть виділятися з бюджету Євросоюзу.

Нагадаємо, НАТО восени 2018 року проведе в Європі навчання Trident Juncture, найбільші з часів холодної війни.