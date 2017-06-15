Європейські компанії встигли профінансувати газопровід в обхід України, - Газпром
"Кошти від всіх прийшли на рахунки компанії Nord Stream 2 і вже працюють на проекті", - заявив заступник голови правління російського Газпрому Олександр Медведєв, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, що в середу сенат США схвалив законопроект, який дає президенту США право вводити санкції щодо того, хто разово інвестував від $1 млн в будівництво Росією експортних трубопроводів або надав для цих цілей устаткування (в тому числі в лізинг), технології та послуги.
Санкції ухвалені сенатом США передбачають посилення заходів проти Росії. Згідно з текстом поправки, американським компаніям і фізичним особам будуть заборонені операції з російськими банками з наданням фінансування довше, ніж на 14 днів. На сьогодні це обмеження становить 90 днів.
Буквально за два тижні до появи законопроекту про нові санкції партнери із проекту "Північний потік 2" підписали угоду про дефіцитне фінансування будівництва, на той випадок, якщо не вистачить проектного фінансування. Угоду було укладено 2 червня - на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму.
"Угода про дефіцитне фінансування регулює зобов'язання з надання кредиту на адресу Nord Stream 2 AG у разі незалучення/недостатнього залучення проектного фінансування (до 70% загальних витрат за проектом, або до 6,65 млрд євро) під ставку EURIBOR + від 5,75% до 6,75% річних (залежно від обсягу фінансування)", - повідомляв "Газпром" (MOEX: GAZP). Граничний термін дії угоди про дефіцитне фінансування - 15 років після залучення проектного фінансування або після 31 грудня 2019 року. Серед учасників угоди - проектна компанія Nord Stream 2 AG, "Газпром", Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall.
Проектом "Північний потік 2" передбачено будівництво через Балтійське море ще двох ниток газопроводу потужністю 55 млрд куб м. Проект має майже повністю копіювати - і технічно, і корпоративно - "Північний потік". Однак спільне підприємство з іноземними партнерами створити не вдалося, оскіьки входження до складу акціонерів проектної компанії Nord Stream 2 AG іноземних партнерів було заблоковано польською владою. Після цього партнери вирішили шукати іншу схему співпраці та оформили свою участь у ньому не через акціонерну участь, а через боргове фінансування.
У законопроекті про додаткові санкції є окремий параграф про "Північний потік 2". У ньому зазначено, що США продовжуватимуть перешкоджати реалізації проекту "через його згубні наслідки для енергетичної безпеки ЄС, розвитку газового ринку в Центральній і Східній Європі та енергетичних реформ на Україні". Також США мають намір допомагати Україні і своїм союзникам і партнерам в Європі "знижувати залежність від російських енергоресурсів, особливо природного газу, що використовує уряд РФ як зброю, щоб залякувати інші країни і впливати на них".
Ще одну заборону сформульовано так - інвестиція на суму від $10 млн, якщо така інвестиція прямо або побічно дає Росії можливість приватизувати активи у спосіб, який приносить необґрунтовану вигоду урядовцям, їхнім близьким та родичам.
Напередодні Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".
В свою чергу, у міжнародному комітеті Ради Федерації РФ вважають позицію сенату США щодо санкцій не адекватною ані ситуації в світі, ані в двосторонніх відносинах.
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