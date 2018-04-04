Європейські країни вкладуть 1,5 млрд євро в розвиток штучного інтелекту

Франція створить союз з країн ЄС, які прагнуть розвивати сферу штучного інтелекту і надпотужних комп'ютерів. В галузь додатково інвестують 1,5 мільярда євро.

Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю Wired.

Макрон заявив, що Європа має стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту, обігнавши США і Китай. При цьому Естонія, яка є лідером з використання комп'ютерних технологій в Європі, поки в цей союз не входить.

Наразі подробиць роботи альянсу немає. Невідомо, в які компанії вкладатимуть інвестори та як використовуватимуться отримані технології.

Інвестиційний союз також планує розвивати безпілотний транспорт, інноваційну медицину, Big Data тощо.