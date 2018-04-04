Європейські країни вкладуть 1,5 млрд євро в розвиток штучного інтелекту
Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю Wired.
Макрон заявив, що Європа має стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту, обігнавши США і Китай. При цьому Естонія, яка є лідером з використання комп'ютерних технологій в Європі, поки в цей союз не входить.
Наразі подробиць роботи альянсу немає. Невідомо, в які компанії вкладатимуть інвестори та як використовуватимуться отримані технології.
Інвестиційний союз також планує розвивати безпілотний транспорт, інноваційну медицину, Big Data тощо.
Нагадаємо, що у доповіді "Робота в прогресі" аналітичного центру Reform йдеться, що 250 тис держслужбовців, 90 тис адміністраторів та 24 тис працівників реєстратури можна замінити роботами та зекономити на податках, а також автоматизувати 30% роботи медсестер та лікарів деяких напрямків. Якщо роботи замінять тисячі державних службовців, це допоможе платникам податків заощадити мільярди.
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