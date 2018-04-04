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Європейські країни вкладуть 1,5 млрд євро в розвиток штучного інтелекту

Президент Франції Макрон заявив, що Європа має стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту
Франція створить союз з країн ЄС, які прагнуть розвивати сферу штучного інтелекту і надпотужних комп'ютерів. В галузь додатково інвестують 1,5 мільярда євро.
Європейські країни вкладуть 1,5 млрд євро в розвиток штучного інтелекту Фото: naked-science.ru

Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю Wired.

Макрон заявив, що Європа має стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту, обігнавши США і Китай. При цьому Естонія, яка є лідером з використання комп'ютерних технологій в Європі, поки в цей союз не входить.

Наразі подробиць роботи альянсу немає. Невідомо, в які компанії вкладатимуть інвестори та як використовуватимуться отримані технології.

Інвестиційний союз також планує розвивати безпілотний транспорт, інноваційну медицину, Big Data тощо.

Нагадаємо, що у доповіді "Робота в прогресі" аналітичного центру Reform йдеться, що 250 тис держслужбовців, 90 тис адміністраторів та 24 тис працівників реєстратури можна замінити роботами та зекономити на податках, а також автоматизувати 30% роботи медсестер та лікарів деяких напрямків. Якщо роботи замінять тисячі державних службовців, це допоможе платникам податків заощадити мільярди.

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04 04 2018 14:20
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