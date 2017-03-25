Європейські лідери підписали Римську декларацію про майбутнє Союзу

60 років тому було укладено Римський договір, котрий заклав основу для утворення єдиної Європи

Голови держав і урядів 27 країн Європейського Союзу на ювілейному саміті в Римі підписали підсумкову декларацію до 60-річчя Римських договорів.

У цьому документі лідери країн ЄС підтвердили свою відданість спільному майбутньому в складі ЄС. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Підписання документа відбулося в Палаці консерваторів на Капітолійському пагорбі, де 25 березня 1957 року шість країн - ФРН, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург - уклали Римський договір, котрий заклав основу для освіти Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) і єдиної Європи.

Декларація визначає чотири завдання розвитку спільноти без Великобританії. У документі йдеться, що лідери ЄС домовилися про прихильність працювати за "римською повісткою", вона складається з наступних принципів: "безпечна Європа", "процвітаюча і стійка Європа", "соціальна Європа", "сильніша на світовій сцені Європа".

"Ми зробимо ЄС більш сильним і стабільним шляхом зміцнення солідарності і єдності в захисті загальних інтересів і цінностей", - йдеться в тексті документа, під яким поставили свої підписи лідери 27 країн і глави керівних інститутів ЄС.

"ЄС стикається з безпрецедентними викликами, як внутрішніми, так і зовнішніми: це регіональні конфлікти, тероризм, зростаючий міграційний тиск, зміцнення тенденцій протекціонізму, соціальної та економічної нерівності. Усі разом ми маємо намір негайно відреагувати на ці виклики, гарантувавши нашим громадянам безпеку і нові можливості", - зазначається в декларації, повідомляє "ТАСС".

"У найближчі 10 років ми хочемо більш безпечного, процвітаючого, конкурентоспроможного та соціально спрямованого співтовариства, яке зможе грати ключову роль у світі в умовах глобалізації. Ми хочемо ЄС, в якому у громадян буде більше можливостей для культурного і соціального розвитку та економічного зростання", - йдеться в тексті.

Нинішній саміт проходить без участі Великобританії, жителі якої в червні минулого року прийняли рішення покинути Євросоюз. Римська декларація визначає основні напрями розвитку майбутнього Євросоюзу на найближчі 10 років.