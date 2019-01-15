Європейські міністри не змогли потрапити до Маріуполя через негоду

Міністри закордонних справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії не змогли потрапити в Маріуполь через негоду.

"Екіпаж військових вертольотів в умовах туману і загрози обмерзання прийняв рішення повернутися на Дніпровський аеродром. Дуже хотів показати нашим друзям Маріупольський порт, у якому зараз лише два кораблі, а колись вирувало життя. Показати, що відбувається на КПВВ через лінію дотику. На цього разу не вдалося", - повідомив голова українського МЗС Павло Клімкін у Facebook.

Натомість міністри вирушили в лікарню імені Мечникова у Дніпрі.



Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Також, президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в рамках свого візиту в Україну.

Нагадаємо, Вейоніс став другим після президента Естонії лідером іноземної держави, який відвідав зону бойових дій на Донбасі. Лідер Естонії Керсті Кальюлайд відвідала Донбас в травні 2018 року.