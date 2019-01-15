Європейські міністри не змогли потрапити до Маріуполя через негоду
"Екіпаж військових вертольотів в умовах туману і загрози обмерзання прийняв рішення повернутися на Дніпровський аеродром. Дуже хотів показати нашим друзям Маріупольський порт, у якому зараз лише два кораблі, а колись вирувало життя. Показати, що відбувається на КПВВ через лінію дотику. На цього разу не вдалося", - повідомив голова українського МЗС Павло Клімкін у Facebook.
Натомість міністри вирушили в лікарню імені Мечникова у Дніпрі.
Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua
Також, президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в рамках свого візиту в Україну.
Нагадаємо, Вейоніс став другим після президента Естонії лідером іноземної держави, який відвідав зону бойових дій на Донбасі. Лідер Естонії Керсті Кальюлайд відвідала Донбас в травні 2018 року.
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