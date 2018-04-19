Європейські політики приїхали на економічний форум в окупований Крим
У цьогорічному форумі візьмуть участь представники 60 країн – майже три тисячі осіб, передає ТАСС.
Скільки політиків з країн ЄС прибули на анексований півострів, наразі не відомо. Раніше організатори форуму анонсували приїзд великої делегації з Німеччини та Австрії, а також участь делегатів з Італії та Греції.
Крім того, на форум приїхала велика делегація з Сирії – 70 осіб.
На відкритті форуму виступив німецький депутат Маркус Фронмайєр, який представляє ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини". Він заявив, що зараз "дуже важкий час, багато конфліктів", і саме тому "дуже важливо обмінюватися думками і позиціями".
З промовою виступив також віце-мер австрійського міста Лінц Детлеф Фіммер. Він закликав відмовитися від санкцій проти Росії.
Відповідно до українського законодавства, в разі порушення іноземцями правил перетину адмінкордону з АР Крим в'їзд в Україну їм не дозволяється, і ухвалюється рішення про заборону в'їзду в Україну. Крім того, порушення порядку в'їзду до тимчасово окупованої АР Крим через закриті урядом України пункти пропуску передбачає кримінальну або адміністративну відповідальність залежно від обставин.
Нагадаємо, що прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує кримінальні провадження проти 186 іноземців за порушення порядку відвідування анексованого півострова.
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