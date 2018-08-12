Європейські соціал-демократи визначилися з кандидатом у президенти Єврокомісії
Про це повідомляє DW.
"Під час з'їзду Партії європейських соціалістів у Лісабоні близько тисячі делегатів підтримали його кандидатуру як лідера на виборчих перегонах, котрий претендуватиме на посаду президента Єврокомісії. Зараз він обіймає посаду віце-президента Європейської комісії", - йдеться у повідомленні.
Колишній міністр закордонних справ Нідерландів 57-річний Тіммерманс не мав конкурентів серед європейських соціал-демократів після того, як віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу словак Марош Шефчович вирішив не висувати свою кандидатуру.
Головним суперником Тіммерманса у боротьбі за посаду голови Єврокомісії стане німець Манфред Вебер з Європейської народної партії (ЄНП), яка об'єднує в Європарламенті консервативні політичні сили країн ЄС. Окрім того, своїх кандидатів висувають і менші партії, такі як Зелені чи ліберали. Чинний голова ЄК Жан-Клод Юнкер більше не хоче претендувати на цю посаду.
Нагадаємо, єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг закликав усі країни-члени Європейського Союзу серйозно сприймати загрозу зовнішнього втручання напередодні майбутніх європейських виборів у 2019 році.
Також, Європейська комісія запропонувала концепцію створення контрольованих центрів, а також короткострокові заходи, які можна вжити для покращення процесу обробки заяв від біженців, які прибули на територію ЄС.
Єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг закликав усі країни-члени Європейського Союзу серйозно сприймати загрозу зовнішнього втручання напередодні майбутніх європейських виборів у 2019 році.
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