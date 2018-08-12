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Європейські соціал-демократи визначилися з кандидатом у президенти Єврокомісії

"Близько тисячі делегатів підтримали його кандидатуру як лідера на виборчих перегонах"
Європейські соціал-демократи у суботу обрали своїм головним кандидатом на виборах до Європарламенту, що відбудуться 2019 року, голландця Франса Тіммерманса.
Європейські соціал-демократи визначилися з кандидатом у президенти Єврокомісії Франс Тімерманс. Фото: blogs.ft.com

Про це повідомляє DW.

"Під час з'їзду Партії європейських соціалістів у Лісабоні близько тисячі делегатів підтримали його кандидатуру як лідера на виборчих перегонах, котрий претендуватиме на посаду президента Єврокомісії. Зараз він обіймає посаду віце-президента Європейської комісії", - йдеться у повідомленні.

Колишній міністр закордонних справ Нідерландів 57-річний Тіммерманс не мав конкурентів серед європейських соціал-демократів після того, як віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу словак Марош Шефчович вирішив не висувати свою кандидатуру. 

Головним суперником Тіммерманса у боротьбі за посаду голови Єврокомісії стане німець Манфред Вебер  з Європейської народної партії (ЄНП), яка об'єднує в Європарламенті консервативні політичні сили країн ЄС. Окрім того, своїх кандидатів висувають і менші партії, такі як Зелені чи ліберали. Чинний голова ЄК Жан-Клод Юнкер більше не хоче претендувати на цю посаду.

Нагадаємо, єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг закликав усі країни-члени Європейського Союзу серйозно сприймати загрозу зовнішнього втручання напередодні майбутніх європейських виборів у 2019 році.

Також, Європейська комісія запропонувала концепцію створення контрольованих центрів, а також короткострокові заходи, які можна вжити для покращення процесу обробки заяв від біженців, які прибули на територію ЄС.

 

 

 

Єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг закликав усі країни-члени Європейського Союзу серйозно сприймати загрозу зовнішнього втручання напередодні майбутніх європейських виборів у 2019 році.
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08 12 2018 22:00
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