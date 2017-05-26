Європейський газовий ринок захоплюють українські олігархи, - ЗМІ

У лютому цього року пробну партію природного газу завезла з Польщі група Інтерпайп Віктора Пінчука

На ринок імпорту газу з Європи вийшли компанії Пінчука і група Приват Коломойського та Боголюбова. Також в міжнародний газовий трейдинг повернулися Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ з партнерами.

"Поки що обсяги поставок газу з Європи українських великих фінансово-промислових груп невеликі. Тим не менше, різниця в цінах газу в Європі та Україні дозволяє їм непогано заробити на імпорті", - зазначає видання Liga.net.

В кінці березня перші обсяги газу з Європи закупила газовидобувна компанія Укрнафтобуріння. Контроль над цією компанією має дніпропетровська група Приват Ігоря Коломойського. Їх партнерами у бізнесі також стали Віталій Хомутинник і Павло Фукс.

З кінця березня Укрнафтобуріння імпортувала понад 5 млн кубометрів через Словаччину по 240 дол/тис кубометрів на кордоні, свідчать дані ДФС, наявні в розпорядженні видання. У цей період НАК Нафтогаз України пропонував найдешевший ресурс по 268 дол/тис. кубометрів (без ПДВ і витрат на транспорт).

У 2016 році Дмитро Фірташ, який втратив свій газовий бізнес у 2014, і його партнери повернулися в міжнародний газовий трейдинг. З червня минулого року газ в Україну почала поставляти швейцарська компанія Nafta-Gaz Trading Ltd, зареєстрована в кантоні Цуг.

Крім поставок природного газу Nafta-Gaz Trading займається імпортом скрапленого газу з Білорусі та Росії для облгазів, підконтрольних Фірташу.

У лютому цього року пробну партію природного газу завезла з Польщі група Інтерпайп Віктора Пінчука. Продавцем виступив польський трейдер AOT Energy (Польща), покупцем - Нижньодніпровський трубопрокатний завод. Це перші обсяги газу, завезені Інтерпайпом. Про подальші плани в групі не поширюються.

Як повідомляється, Рінат Ахметов зайнявся імпортом газу ще в 2013 році разом зі структурами Сергія Курченко. За 2013 рік ДТЕК, за даними компанії, завіз з Європи 630 млн кубометрів. З 2014 року цей бізнес простоював. Фаворов звільнився з ДТЕК і з партнерами заснував власну компанію ЕРУ Трейдинг, що стала одним з найбільших приватних імпортерів палива в країну.

ДТЕК відновив закупівлі блакитного палива в Європі тільки у вересні 2015 року, імпортування за рік 27 млн кубометрів. Результат 2016-го ще скромніше - 17 млн кубометрів. За перші три місяці нового року обсяг поставок не перевищив 4 млн кубометрів, свідчать дані ДФС.

Невеликі обсяги імпорту пояснюються просто. Найбільші фінансово-промислові групи володіють власними видобувними активами.

Зазначається, що на частку компаній Ахметова, Пінчука і групи Приват в минулому році довелося більше 3,5 млрд кубометрів, або 66% всієї приватної газовидобутку (з урахуванням Укрнафти). Газ українського видобутку обходиться їм дешевше, ніж імпортний.

В цілому за підсумками першого кварталу 2017 року приватні компанії поставили в Україну близько 1 млрд кубометрів газу - 24% від загального обсягу імпорту (4,2 млрд). Іншу частку - близько 3,2 млрд кубометрів - імпортував НАК Нафтогаз України.

Нагадаємо, нідерландська компанія Arawak Energy Ukraine B. V. (входить у групу компаній Vitol) збільшила до 50% частку у холдинговій компанії Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кіпр), яка об'єднує ряд газодобувних компаній бізнесмена Віктора Пінчука в Україні.