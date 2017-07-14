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Європейський інвестбанк надасть Україні 305 млн допомоги переселенцям

Наразі перелік проектів має затвердити своєю постановою Кабінет Міністрів України
Міністерство регіонального розвитку затвердило 16 проектів Дніпропетровщини, спрямованих на допомогу та підтримку внутрішньо переміщених осіб. Фінансування на 305 млн гривень виділить Європейський інвестиційний банк у рамках Надзвичайної кредитної програми з відновлення України.
Європейський інвестбанк надасть Україні 305 млн допомоги переселенцям Фото: AFP

"Місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, громади Дніпропетровщини подали 16 проектів, які вже погоджені з ЄІБ. Серед них – реконструкція будівлі навчально-виховного комплексу № 22 у Павлограді, капітальний ремонт хірургічного корпусу лікарні ім.Мечникова у Дніпрі та будинку культури в Мишуриному Розі", — сказав заступник директора департаменту Міністерства регіонального розвитку та будівництва Павло Пахолко, повідомляє прес-служба Дніпропетровської облдержадміністрації.

Наразі перелік проектів має затвердити своєю постановою Кабінет Міністрів України.

"Після затвердження урядом цієї постанови, гроші від Європейського інвестиційного банку надійдуть в область для подальшої реалізації проектів. Цілком можливо, що їх безпосереднє втілення розпочнеться вже восени", — сказав чиновник Мінрегіону.

Раніше повідомляли, що Німецький державний банк KfW надасть кредитне фінансування в обсязі 52 млн євро для програми з будівництва соціального житла для переселенців в Україні.

 
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14 07 2017 10:34
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