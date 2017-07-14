Європейський інвестбанк надасть Україні 305 млн допомоги переселенцям
"Місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, громади Дніпропетровщини подали 16 проектів, які вже погоджені з ЄІБ. Серед них – реконструкція будівлі навчально-виховного комплексу № 22 у Павлограді, капітальний ремонт хірургічного корпусу лікарні ім.Мечникова у Дніпрі та будинку культури в Мишуриному Розі", — сказав заступник директора департаменту Міністерства регіонального розвитку та будівництва Павло Пахолко, повідомляє прес-служба Дніпропетровської облдержадміністрації.
Наразі перелік проектів має затвердити своєю постановою Кабінет Міністрів України.
"Після затвердження урядом цієї постанови, гроші від Європейського інвестиційного банку надійдуть в область для подальшої реалізації проектів. Цілком можливо, що їх безпосереднє втілення розпочнеться вже восени", — сказав чиновник Мінрегіону.
Раніше повідомляли, що Німецький державний банк KfW надасть кредитне фінансування в обсязі 52 млн євро для програми з будівництва соціального житла для переселенців в Україні.
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