Європейський союз надасть Україні € 2 млн на реформування правоохоронних органів
Консультативна місія ЄС в Україні (EUAM Ukraine) виділить два мільйони євро на 45 проектів.
Про це повідомив глава місії Кястутіс Ланчінскас в інтерв'ю DW.
"Ми вже затвердили 45 проектів, які будуть фінансуватися. Будуть фінансуватися тренінги та поїздки наших колег в інші європейські держави для обміну передовим досвідом. Також ми будемо фінансувати обладнання для правоохоронних органів (...) Будемо віддавати техніку - автомобілі", - пояснив Ланчінскас.
Глава місії ЄС уточнив, що мова йде про машини-позашляховики, які досі використовувала місія ЄС. Автомобілі передадуть українській стороні "за місяць-півтора".
Серед найважливіших проектів, які на цю мить фінансує місія - створення системи співпраці між Європолом та українськими правоохоронними органами, а також community policing. Якщо співпраця з Європолом стосується насамперед протидії організованій злочинності, то community policing - це політика, спрямована на налагодження зв'язків між представниками місцевих громад і поліцейськими.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що реформи в Україні повинні проводити громадяни України, однак не заперечує залучення іноземних фахівців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків