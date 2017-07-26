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Європейський союз надасть Україні € 2 млн на реформування правоохоронних органів

Консультативна місія ЄС в Україні затвердила 45 проектів на 2017 рік
У 2017-му році Україна отримає кошти на реалізацію реформ у правоохоронній системі.
Європейський союз надасть Україні € 2 млн на реформування правоохоронних органів Фото: з вільних джерел

Консультативна місія ЄС в Україні (EUAM Ukraine) виділить два мільйони євро на 45 проектів.

Про це повідомив глава місії Кястутіс Ланчінскас в інтерв'ю DW.

"Ми вже затвердили 45 проектів, які будуть фінансуватися. Будуть фінансуватися тренінги та поїздки наших колег в інші європейські держави для обміну передовим досвідом. Також ми будемо фінансувати обладнання для правоохоронних органів (...) Будемо віддавати техніку - автомобілі", - пояснив Ланчінскас.

Глава місії ЄС уточнив, що мова йде про машини-позашляховики, які досі використовувала місія ЄС. Автомобілі передадуть українській стороні "за місяць-півтора".

Серед найважливіших проектів, які на цю мить фінансує місія - створення системи співпраці між Європолом та українськими правоохоронними органами, а також community policing. Якщо співпраця з Європолом стосується насамперед протидії організованій злочинності, то community policing - це політика, спрямована на налагодження зв'язків між представниками місцевих громад і поліцейськими.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що реформи в Україні повинні проводити громадяни України, однак не заперечує залучення іноземних фахівців.

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