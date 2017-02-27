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Європейський Союз посилює санкції проти КНДР через ядерні випробування

Країни ЄС обмежать торгівлю вугіллям і залізом із КНДР
Євросоюз посилює санкції проти Північної Кореї відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН у відповідь на ядерне випробування, проведене КНДР у вересні 2016 року.
Європейський Союз посилює санкції проти КНДР через ядерні випробування Фото: financialtribune.com

Згідно із заявою країн ЄС, вони обмежать торгівлю вугіллям і залізом із КНДР, а також заборонять імпорт декількох інших металів, повідомляє Associated Press

Крім того, ЄС ввів заборону на експорт вертольотів і суден, а також посилив обмеження в наданні фінансових послуг КНДР.

Зазначимо, що Євросоюз закликав КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити змістовний діалог з міжнародним співтовариством.

У вересні 2016 Північна Корея заявила, що може запустити міжконтинентальну балістичну ракету "в будь-який час", навіть коли Пхеньян розглядає можливість майбутніх переговорів з новообраним президентом Дональдом Трампом.

 

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