Європейський суд прийняв скаргу російських "Свідків Єгови"

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу організації "Свідки Єгови", яку влада Росії визнала екстремістською.

До суду було подано позови 395 російських громад, йдеться на сайті ЄСПЛ. Заявники наполягають на визнанні дискримінаційним рішення Верховного суду Росії про заборону організації.

У зв’язку зі скаргою ЄСПЛ направив Росії питання про те, чи не порушило рішення про заборону діяльності "Свідків Єгови" статті Європейської конвенції про право на свободу думки, совісті і релігії, а також право на свободу мирних зібрань і заборону на дискримінацію. Страсбурзький суд також поцікавився, чи не було порушено право на справедливий судовий розгляд.

"Після офіційної заборони роботи релігійної організації в Росії вже було порушено кілька кримінальних справ, однак в останні два місяці репресії щодо членів громад "Свідків Єгови" стали масовими. З початку квітня їх регулярно обшукують і заарештовують", - пише "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що в квітні 2017 року Верховний суд Російської Федерації визнав організацію "Управлінський центр Свідків Єгови" екстремістською і заборонив її діяльність.