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Європейський суд прийняв скаргу російських "Свідків Єгови"

395 російських громад подали до суду позови
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу організації "Свідки Єгови", яку влада Росії визнала екстремістською.
Європейський суд прийняв скаргу російських "Свідків Єгови" Фото:www.jw.org

До суду було подано позови 395 російських громад, йдеться на сайті ЄСПЛ. Заявники наполягають на визнанні дискримінаційним рішення Верховного суду Росії про заборону організації.

У зв’язку зі скаргою ЄСПЛ направив Росії питання про те, чи не порушило рішення про заборону діяльності "Свідків Єгови" статті Європейської конвенції про право на свободу думки, совісті і релігії, а також право на свободу мирних зібрань і заборону на дискримінацію. Страсбурзький суд також поцікавився, чи не було порушено право на справедливий судовий розгляд.

"Після офіційної заборони роботи релігійної організації в Росії вже було порушено кілька кримінальних справ, однак в останні два місяці репресії щодо членів громад "Свідків Єгови" стали масовими. З початку квітня їх регулярно обшукують і заарештовують", - пише "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що в квітні 2017 року Верховний суд Російської Федерації визнав організацію "Управлінський центр Свідків Єгови" екстремістською і заборонив її діяльність.

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29 05 2018 10:56
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