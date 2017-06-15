Європейський суд відмовився скасовувати санкції проти Дмитра Кисельова

Європейський суд загальної юрисдикції, який розглядає позови проти органів Євросоюзу, залишив в силі санкції проти гендиректора МІА "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова.

Також Кисельов зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з розглядом його справи. Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті суду.

Позов Кисельова до Ради ЄС, до якого входять члени урядів країн-членів союзу, був зареєстровано 22 травня 2015 року. Під санкції Дмитро Кисельов потрапив в березні 2014 роки після приєднання Криму до Росії, потім, в березні 2015 року, ці санкції були продовжені. Гендиректор "Росії сьогодні", зокрема, наполягав, що не підтримував активно "введення російських військ на Україну", що стало однією з причин його включення до списку санкцій. Також Кисельов зазначав, що санкції проти нього, як журналіста є порушенням свободи слова. Слухання за позовом Кисельова почалися в вересні 2016 року.

Нагадаємо, минулого місяця Дмитро Кисельов з'явився на презентації книги голови "парламенту" Криму Володимира Константинова з синцями на обличчі. Пізніше він розповів, що перечепився об мотузки і "проїхався обличчям по гравію", коли садив маслини.