Європейський суд з прав людини розглядає скаргу на заборону діяльності КПУ

КПУ вважає, що рішення Мін'юсту про заборону їх діяльності не було правовим

Європейський суд з прав людини розпочав розгляд скарги Комуністичної партії України на зняття її з виборів і заборону діяльності.

Відповідне підтвердження партія отримала від ЄСПЛ 20 грудня, повідомляє прес-служба КПУ.

Комуністи вважають, що рішення Мін'юсту про заборону їхньої діяльності в рамках закону про декомунізацію було "свідомо неправовим".

У своєму повідомленні КПУ зазначає, що "в червні-липні 2016 Комісія Мін'юсту прийняла завідомо неправове рішення про заборону на участь КПУ у виборах в місцеві ради. При цьому, Компартія не була належним чином повідомлена про час і місце проведення, а наші представники не були допущені на перше засідання".

Також в партії заявили, що українські суди підконтрольні правлячому олігархо-нацистського режиму.

"Відстоюючи свої законні права і права комуністів, Компартія звернулася спершу до окружного адміністративного суду міста Києва, а після і до Вищого адміністративного суду України. Однак, корупційні та підконтрольні правлячому олігархо-нацистського режиму суди відмовили в задоволенні законних вимог КПУ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Вищий адмінсуд відмовив у відкритті провадження за касаційною скаргою КПУ, яка намагалася оскаржити свою заборону в Україні.

Відзначимо, що раніше комуністична партія програла апеляцію щодо заборони брати участь у виборах. Комуністи не змогли скасувати рішення Мін'юсту в суді.

Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" ухвалений Верховною Радою 9 квітня не залишає Комуністичній партії України можливості далі існувати під цією назвою.

Натомість, КПУ брала участь у місцевих виборах під назвою "Нова держава".