Європейський суд зобов'язав Росію виплатити понад 3 млн євро у "справі Беслану"
Відповідне рішення опубліковане на сайті суду. ЄСПЛ визнав, що Росія порушила статтю 2 Європейської конвенції з прав людини, яка стосується права людини на життя.
Як відомо, трагедія в Беслані (Північна Осетія) сталася у вересні 2004 року, коли терористи захопили школу та дітей як заручників. Під час звільнення школи російськими силовиками понад 330 людей загинули, включаючи понад 180 дітей. Понад 750 було поранено.
Звернення до Європейського суду з прав людини подали 409 громадян Росії, чиї рідні загинули або постраждали під час трагедії, або самі вони побували в заручниках у бесланській школі.
Суд, зокрема, визнав, що російські державні органи не вжили достатніх превентивних заходів для упередження захоплення школи – при тому, що влада мала достатньо інформації про планований в регіоні терористичний акт проти освітнього закладу.
Крім цього, суд визнав незадовільним проведене після теракту розслідування, яке не дозволило визначити, чи було застосування російськими силовиками сили обґрунтованим у ситуації, яка склалася.
Суд також визнав серйозні недоліки в плануванні операції зі звільнення заручників та встановив порушення Європейської конвенції з прав людини в частині застосування силами безпеки летальних засобів при проведенні операції.
Страсбурзький суд постановив, що в якості компенсації заявникам має бути відшкодовано 2 млн 995 тисяч євро. Крім того, їм має бути відшкодовано 88 тисяч євро витрат, пов’язаних із судовим процесом.
У свою чергу представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може погодитися з рішенням Європейського суду з прав людини за скаргою потерпілих і родичів загиблих при захопленні заручників у школі в Беслані в 2004 році, повідомляє "Інтерфакс".
Він зауважив, що Росія неодноразово піддавалася нападам терористів, тому вважає висновки ЄСПЛ про недостатні дії Москви неприйнятними.
"Для тієї країни, яка неодноразово піддавалася атакам терористів, а на жаль, список таких країн зростає, і зростає регулярно, такі формулювання є абсолютно неприйнятними", - сказав Пєсков.
У Мін'юсті позицію ЄСПЛ про застосування невібіркового озброєння під час штурму бесланської школи назвали безпідставною.
Російське відомство має намір оскаржити рішення європейського суду.
Нагадаємо, що 1 вересня п'ятеро жінок, які втратили під час теракту у Беслані своїх близьких, організували акцію з футболками, на яких були звинувачення на адресу президента РФ Володимира Путіна.
Згодом, російський суд засудив матерів Беслана до штрафів і громадських робіт.
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Довідка: 1 вересня 2004 року в одній зі шкіл Беслану більше 30 терористів взяли в заручники 1128 осіб - учнів, батьків та викладачів. Під час штурму силовиками заручники були звільнені, всі терористи вбиті. Проте, в результаті теракту і отриманих поранень загинули 334 людини, з них 186 - діти.
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