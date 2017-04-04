Європейський центробанк ввів в обіг банкноту номіналом 50 євро
Нова банкнота містить низку нових ступенів захисту, щоб її було важче підробити, повідомляє сайт ЄЦБ.
Зокрема, на банкноті з’явився додатковий водяний знак і нова голограма у вигляді портрету Європи, персонажа з грецької міфології.
На лицьовій стороні банкноти розташовано "смарагдовий номер", блискучу цифру 50, що при нахилі змінює колір від смарагдово-зеленого до темно-синього і відображає вплив світла, що рухається вгору і вниз.
Фото: new-euro-banknotes.eu
Купюра у 50 євро є найбільш широко використовуваною банкнотою і становить 45% всіх банкнот, що перебувають в обігу. Банкнот номіналом 50 євро зараз в обігу більше, ніж банкнот у 5, 10 і 20 євро разом узятих.
Нагадаємо, що сім країн Європейського Союзу з числа потенційних кандидатів на вступ до єврозони поки що не відповідають всім критеріям для їхнього прийняття до валютного блоку.
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