Європейці повинні взяти власну долю до своїх рук, – Меркель

Меркель заявила, що Європа більше не може повністю покладатися на своїх союзників

Німецька канцлерка Анґела Меркель закликала європейців до більшого єднання на тлі підсумків саміту Великої сімки (G7).

У промові в Мюнхені в неділю, 28 травня, вона заявила, що Європа більше не може повністю покладатися на своїх союзників.

"Часи, коли ми могли цілковито покластися одне на одного, минули. В останні дні я чітко це зрозуміла", – цитує Меркель інформаційна агенція Reuters.

Канцлерка звернулася до мешканців ЄС із закликом взяти долю Європи "у власні руки":

"Ми, європейці, повинні дійсно взяти власну долю до своїх рук, звісно, в мирі зі Сполученими Штатами Америки, з Великобританією, як добрі сусіди всюди, де це можливо,і навіть з Росією".

"Однак ми повинні знати, що ми маємо боротися за наше майбутнє самостійно, за нашу долю, як європейці", – сказала Меркель.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що дискусія усіх учасників саміту щодо Паризької кліматичної угоди проходила "вкрай незадовільно".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що наступного тижня визначиться щодо Паризької угоди про зміни клімату.