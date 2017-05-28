Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Європейці повинні взяти власну долю до своїх рук, – Меркель

Меркель заявила, що Європа більше не може повністю покладатися на своїх союзників
Німецька канцлерка Анґела Меркель закликала європейців до більшого єднання на тлі підсумків саміту Великої сімки (G7).
Європейці повинні взяти власну долю до своїх рук, – Меркель Фото:dw.com

У промові в Мюнхені в неділю, 28 травня, вона заявила, що Європа більше не може повністю покладатися на своїх союзників.

"Часи, коли ми могли цілковито покластися одне на одного, минули. В останні дні я чітко це зрозуміла", – цитує Меркель інформаційна агенція Reuters.

Канцлерка звернулася до мешканців ЄС із закликом взяти долю Європи "у власні руки":

"Ми, європейці, повинні дійсно взяти власну долю до своїх рук, звісно, в мирі зі Сполученими Штатами Америки, з Великобританією, як добрі сусіди всюди, де це можливо,і навіть з Росією".

"Однак ми повинні знати, що ми маємо боротися за наше майбутнє самостійно, за нашу долю, як європейці", – сказала Меркель.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що дискусія усіх учасників саміту щодо Паризької кліматичної угоди проходила "вкрай незадовільно".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що наступного тижня визначиться щодо Паризької угоди про зміни клімату.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 05 2017 19:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.