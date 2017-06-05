Європол і ФБР викрили мережу педофілів, затримано 900 збоченців

У США та низці країн Європи правоохоронці викрили мережу педофілів і затримали близько 900 дитячих кривдників.

За даними слідчих, таємне до цього часу розслідування триває понад 2 роки та наразі не завершене. З загальної кількості затриманих на європейські країни припадає близько 370.

Серед фігурантів справи - кілька десятків імовірних виробників дитячої порнографії, - повідомили в ФБР, інформує Deutsche Welle.

Також слідчим вдалося ідентифікувати чи врятувати загалом 296 жертв педофілів.

Затримані спілкувалися на закритому інтернет-форумі, де обмінювалися дитячими порноматеріали. Платформа знаходилася в так званій Darknet - прихованій мережі. Творець і адміністратор мережі Playpen Стівен Чейс кілька днями раніше отримав у США 30 років тюремного ув'язнення. Після його арешту в грудні 2014 року було розпочато розслідування щодо учасників приватної мережі.

Фахівці ФБР встановили хакерське програмне забезпечення, аби отримати доступ до сайту та серверів мережі Playpen. В результаті поліцейським вдалося вийти на відвідувачів сайту та отримати доступ до їхніх комп'ютерів. Всього слідчі втрутилися в роботу понад 1 тис. комп'ютерів та ідентифікували їхніх користувачів.

Утім, такі дії правоохоронців під час слідства викликали критику з боку експертів із захисту даних. Також є повідомлення, що початок розслідування базувався на одному-єдиному судовому рішенні.

Нагадаємо, католицька церква Австралії виплатила жертвам сексуального насильства з боку священиків компенсацію в сумі 213 млн доларів, за підсумками розслідування королівської комісії, яке почалося в 2013 році.