Європол вилучив рекордні 360 тонн підроблених пестицидів

Протягом 20 днів правоохоронці проводили перевірку в основних морських портах, аеропортах та на кордоні

У Європі минулого тижня вилучили рекордну кількість заборонених або підроблених пестицидів в результаті операції Silver Axe III, яка була проведена Європолом за підтримки Європейського бюро з питань боротьби з шахрайством (OLAF).

В результаті операції виявили 360 тонн заборонених або підроблених пестицидів, яких було б достатньо, щоб обробити територію площею 48 000 квадратних кілометрів, повідомляє сайт Європолу.

Протягом 20 днів правоохоронці проводили перевірку в основних морських портах, аеропортах та на кордоні, а також виробництвах та об’єктах перепакуванню в 27 країнах: Австралії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпрі, Франції, Фінляндії, Німеччині, Греції, Угорщині, Ірландії, Литві, Люксембургу, Мальті, Молдові, Польщі, Португалії, Румунії, Сербії, Словаччині, Словенії, Іспанії, Швейцарії, Великобританії, Україні, Нідерландах та Італії.

Пестициди є одним з найбільш регульованих продуктів у світі, і в ЄС їх можна продавати та використовувати тільки, якщо продукція зарекомендувала себе як безпечна та дозволена.

Частка підроблених та незаконних пестициді в ЄС оцінюється у 14% ринку, повідомили у Європолі.

"Це не просто проблема для компаній, продукти яких підробляються, але більш важливо, що вони становлять ризик для здоров'я та навколишнього середовища, оскільки вони не підлягають будь-яким жорстким тестам безпеки чи нормативним актам, які дозволяють використовувати пестициди", - йдеться у повідомленні.