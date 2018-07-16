Європол вилучив рекордні 360 тонн підроблених пестицидів
В результаті операції виявили 360 тонн заборонених або підроблених пестицидів, яких було б достатньо, щоб обробити територію площею 48 000 квадратних кілометрів, повідомляє сайт Європолу.
Протягом 20 днів правоохоронці проводили перевірку в основних морських портах, аеропортах та на кордоні, а також виробництвах та об’єктах перепакуванню в 27 країнах: Австралії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпрі, Франції, Фінляндії, Німеччині, Греції, Угорщині, Ірландії, Литві, Люксембургу, Мальті, Молдові, Польщі, Португалії, Румунії, Сербії, Словаччині, Словенії, Іспанії, Швейцарії, Великобританії, Україні, Нідерландах та Італії.
Пестициди є одним з найбільш регульованих продуктів у світі, і в ЄС їх можна продавати та використовувати тільки, якщо продукція зарекомендувала себе як безпечна та дозволена.
Частка підроблених та незаконних пестициді в ЄС оцінюється у 14% ринку, повідомили у Європолі.
"Це не просто проблема для компаній, продукти яких підробляються, але більш важливо, що вони становлять ризик для здоров'я та навколишнього середовища, оскільки вони не підлягають будь-яким жорстким тестам безпеки чи нормативним актам, які дозволяють використовувати пестициди", - йдеться у повідомленні.
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